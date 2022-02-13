Украина рекомендует авиакомпаниям не летать над открытыми водами Черного моря 14–19 февраля – “Украерорух”

Ярмак объяснил, что РФ на прошлой неделе опубликовала оповещение для пилотов, в котором из-за собственных учений объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем с 14-го по 19 февраля.

Он напомнил, что Украина не принимала решения о закрытии своего авиапространства, но официально опубликовала аэронавигационную информацию об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря – с 14-го по 19 февраля.

“Уже с завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации. Эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем. Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов”, – написал он.

https://www.facebook.com/Andrii.Yarmak/posts/5098238420226970

Контекст:

8 февраля Россия начала близ границ с Украиной сухопутные и морские маневры, отмечает “Русская служба BBC”. Учения проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия и в оккупированном Крыму. “Интерфакс” отмечал, что шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ отправились из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.

9 февраля стало известно, что Россия из-за ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов.

Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой. “Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой”, – сказала Гуменюк.

В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 10 февраля сообщили, что Россия объявила районы Азовского и Черного морей “опасными для плавания” на период с 13-го по 19 февраля “из-за учений”. “Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению”, – добавили в командовании.

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 февраля назвал перекрытие акваторий Азовского и Черного морей “для учений” “тактикой ползучей оккупации моря”.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

10 февраля появилась информация, что Россия известила Украину об отмене перекрытия части акватории Азовского моря. 11 февраля Гуменюк подтвердила это сообщение в комментарии “Укринформу”.

Украина обратилась в ООН в связи с морскими действиями России.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—