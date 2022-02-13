 

России “срать на санкции Запада”, заявил посол РФ в Швеции

13.02.2022, 19:48, Новости дня
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“Извините за язык, но мы срали на санкции Запада”, – цитирует издание слова дипломата в заголовке. 

По мнению посла, санкции, которые ранее уже неоднократно накладывались на РФ, во многом оказали положительное влияние на ее экономику и сельское хозяйство, Россия “стала более самодостаточной и смогла увеличить экспорт”. В частности, по его словам, хотя теперь у РФ нет итальянских или швейцарских сыров, россияне “научились делать такие же хорошие русские сыры по итальянским и швейцарским рецептам”.

В интервью посол также заявил, что США и НАТО “нагнетают обстановку в области безопасности”. По его словам, из-за этого Россия возражает насчет членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

В феврале госсекретарь страны Карин Валленстен подтверждала изданию Politico, что ситуация вокруг Украины не повлияла на позицию Швеции, которая не намерена вступать в НАТО. В то же время Швеция как член Евросоюза и партнер Альянса участвует в коллективных американо-европейских санкциях против Кремля, которые вступят в силу в случае нового вторжения в Украину.

Российское госагентство “РИА Новости” обращает внимание, что издание не уточнило, на каком языке давал интервью посол. Посольство РФ в Швеции отказалось комментировать агентству, действительно ли Татаринцев в своем ответе о санкциях, по выражению журналистов, “использовал ругательство”.

Контекст:

В 2014 году Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного “референдума” аннексировала Крым, а также начала вооруженную агрессию на востоке Украины, которую официально не признает, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое активизировалось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждали новые возможные ограничения. 1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил введением против РФ санкций, “от которых США раньше воздерживались”, в случае новой агрессии против Украины.

Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.

12 февраля 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что “пакет тяжелых для РФ санкций уже готов”.

Среди возможных мер называли отключение России от межбанковской системы SWIFT, но, по словам Кулебы, оно не вошло в санкционный пакет ЕС и США против РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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