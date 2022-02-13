Филатов о нападении на съемочную группу Ткача: Мэрия Днепра приложит все усилия, чтобы передать “Украинской правде” информацию с видеокамер

“Сегодня у [бизнесмена] Игоря Валерьевича Коломойского день рождения. Дай Бог ему здоровья. Сегодня к нему летели гости. Разными частными самолетами. Сегодня в аэропорту, в которым строят терминал то ли для [бизнесмена Александра]Ярославского/то ли для Бени/ и взлетную полосу то ли для государства/то ли для Бени, произошло нападение на съемочную группу “Украинской правды”. Выродки кидались с ножами на журналистов”, – заявил политик.

Филатов призвал руководство государства “дать политическую оценку этому инциденту и не пытаться юридически “замылить” это дело”.

“Также я официально заявляю, что в нашем аэропорту стоит система камер, которую мы устанавливали в 2014 году за свои деньги и если с нее исчезнет какая-то информация, то это будет говорить о сговоре полиции с преступниками. Также я официально заявляю, что мэрия приложит все усилия, чтобы передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы “Безопасный город”, – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4863001030448422&id=100002157183088

Контекст:

13 февраля Ткач сообщил, что на него и его съемочную группу напали возле вип-терминала аэропорта в Днепре. “Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео”, – написал журналист.

Издание уточнило, что угрожавший удалил все снятые видео с телефона оператора. “Находившаяся на месте происшествия полиция была бездейственной”, – добавили в редакции.

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