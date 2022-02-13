Мнение: Американцы из ОБСЕ покидают Донецк

Американский персонал из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начал на автомобилях покидать Донецк, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Официально эту информацию в ОБСЕ пока не комментировали.

О том, что некоторые сотрудники миссии ОБСЕ покинули Донецк, сообщил также «осведомленный источник» агентства «Интерфакс». «Сейчас шесть автомобилей пересекают линию разграничения через КПВВ ''Александровка'' (пригород Донецка.— ''Ъ'') в направлении Украины»,— сказал собеседник агентства.

Как сказал источник, это может свидетельствовать о начале эвакуации наблюдателей из непризнанной Донецкой народной республики, так как ранее, как правило, линию соприкосновения пересекали лишь два-три патрульных автомобиля миссии.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщил о планах Вашингтона отозвать с Украины американских граждан из числа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, задействованных в Донбассе.

https://www.kommersant.ru/doc/5215971?from=spot – цинк

Чуть позже 6 машин с ОБСЕшниками покинули территорию ДНР https://twitter.com/DonbassSegodnya/status/1492875889067053058

Помимо американцев, отчалили еще и британцы.

В Администрации Байдена заявили, что нападение на Украину может начаться в любой момент, но они не знают, когда это точно произойдет – во время ли Олимпиады или после нее…

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