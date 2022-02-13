Мнение: Аналогичная ситуация

Любопытно, что ситуация, практически аналогичная нынешней, у Путина, Шойгу и Лаврова произошла в феврале 2016 года. После того, как российские войска были введены в Сирию, им удалось остановить развал режима Асада, выровнять обстановку и даже местами начать вытеснять боевиков на севере страны, выполняя ключевую и единственно возможную задачу — взятие под контроль северной границы Сирии.

На публику тогда произносились речевки про борьбу с международным терроризмом, генералы молодцевато докладывали о победах над Исламским государством в местностях, где ИГИЛ отродясь не водилось, но цель войны в реальности была совершенно иной — принуждение Турции к миру на условиях Кремля, в которые входили четыре, а не две, трубы Турецкого потока. Чему Турция, заинтересованная в собственном проекте ТАНАП, была категорически несогласна. Собственно, поэтому турки буквально сходу сбили российский самолет, чтобы продемонстрировать свое полное несогласие с планами Кремля на эту войну.

Ввод российских войск в Сирию превратил уютный местный междусобойчик, в котором Саудовская Аравия, ситуативно союзничающая с турками, и аравийские монархии вели свою собственную маленькую войну с коалицией Ирана и Катара, в открытую систему, что саудитов и турок не устраивало абсолютно. И тогда в январе-феврале на территории Саудовской Аравии с заходом в Иорданию арабы провели первые за всю арабскую историю гипер-учения, на которые они собрали все имеющиеся у них вооруженные силы, включая 20000 (прописью — двадцать тысяч) танков, 2500 самолетов и 500 вертолетов, 350 тысяч военнослужащих.

После того, как все это воинство было собрано в одном месте, в Москву прилетели посланники, которые сообщили, что «Северный гром» может в ближайшие дни быть переименован в «Северный шторм» направлением (вы удивитесь) на север — то есть, в Сирию. Естественно, с единственной целью — борьба с ИГИЛ и международными террористами. А с кем же еще?

14 марта посланники прилетели, днем провели встречу в МИД, а уже вечером около 20 часов Путин, Шойгу и Лавров собрались в одном месте, где было заявлено о победе в Сирии и выводе войск с её территории, причем не когда-то там, а уже 15 марта. То есть — завтра.

Войска, как мы знаем, выведены не были. Но наступательные операции на север к турецкой границе были резко прекращены, и генералы начали лихорадочно на картах искать — а где, собственно говоря, тут у нас ИГИЛ? И нашли его на другой стороне Сирии — на юге. После чего по-быстрому за месяц освободили Пальмиру, чтобы провести там концерт и раздать всем медали. Правда, потом Пальмиру снова забрал ИГИЛ, потом его снова оттуда выбили — но концерт-то прошел, так что все в полном порядке.

Я это все к тому, что прецеденты уже были. НАТО, конечно, не разворачивает на Украине никакие учения, да собственно, это и не требуется, так как группировка ВСУ вполне сопоставима по численности с российской, а потому задача сводится к чисто технической — либо столкнуть эти две армии и сделать все, чтобы российская армия либо потерпела поражение, либо заплатила за разгром ВСУ неприемлемую цену, либо без войны посадить Путина за стол и продиктовать ему условия перемирия. Смогли же арабы, в конце концов сделать это в 16 году, почему бы белым людям не сделать то же самое в 22?

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