Ковальчук похвасталась фигурой на отдыхе

Юлия Ковальчук улетела отдохнуть и восстановить силы в Египет. Певица поделилась своими впечатлениями о курорте с подписчиками в социальной сети.

Как и многие коллеги, певица Юлия Ковальчук решила сменить зимний холод на летнее тепло. Для отдыха звезда выбрать один из курортов Египта.

Как говорит сама певица, в эту страну она прилетела впервые, но осталась довольна. По ее словам, температура в это время года очень комфортная, отель, в котором она остановилась, подходит как для семейного отдыха, так и для того, чтобы уединиться, а еда «просто космос».

Ковальчук активно делится со своими подписчиками фотографиями и видео с отдыха, недавно она выложила фото в ярком розовом купальнике и соломенной шляпке. Внешний вид певицы вызвал восторг у поклонников, они закидали звезду комплиментами.

Напомним, что Юлия Ковальчук замужем за певцом Алексеем Чумаковым, в 2017 году у них родилась дочь Амелия.

Источник: radiokp.ru