 

Ковальчук похвасталась фигурой на отдыхе

13.02.2022, 19:31, Разное
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Юлия Ковальчук улетела отдохнуть и восстановить силы в Египет. Певица поделилась своими впечатлениями о курорте с подписчиками в социальной сети.
Как и многие коллеги, певица Юлия Ковальчук решила сменить зимний холод на летнее тепло. Для отдыха звезда выбрать один из курортов Египта.

Как говорит сама певица, в эту страну она прилетела впервые, но осталась довольна. По ее словам, температура в это время года очень комфортная, отель, в котором она остановилась, подходит как для семейного отдыха, так и для того, чтобы уединиться, а еда «просто космос».

Ковальчук активно делится со своими подписчиками фотографиями и видео с отдыха, недавно она выложила фото в ярком розовом купальнике и соломенной шляпке. Внешний вид певицы вызвал восторг у поклонников, они закидали звезду комплиментами.

Напомним, что Юлия Ковальчук замужем за певцом Алексеем Чумаковым, в 2017 году у них родилась дочь Амелия.

Источник: radiokp.ru



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