 

Павел Прилучный рассказал, с кем теперь делит кровать

13.02.2022, 19:31, Разное
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Павел Прилучный пояснил фанатам две новости из своей личной жизни. Одна из них касалась нового члена семьи, с которым он теперь делит кровать.
Как оказалось, у актера недавно умерла крыса, однако он уже нашел нового питомца. В программе «Ты не поверишь!» Павел Прилучный рассказал, что крысу очень любили его дети Тимофей и Мия. Грызун прожил у него три года, актер привязался к нему, сам его приручал, но после смерти долго не страдал.

Изображение взято с: instagram @bugevuge
Новым питомцем стала собака, которую Прилучный назвал Изюмом. Снимком с новым «зубастым другом» экс-супруг Агаты Муцениеце поделился с фанатами в соцсети Instagram. Породу пса актер не назвал, поэтому подписчики предположили, что у него щенок цвергпинчера или добермана. Также в одной из Stories актер сообщил, что новый питомец будет везде с ним ездить, что, вероятно, ему очень понравится.



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