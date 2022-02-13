Савельева хочет родить второго ребенка

Саша Савельева, отвечая на вопрос подписчика, призналась, что хотела бы родить второго ребенка. При этом певица не знает, когда это случится.

Экс-солистка “Фабрики звезд” решила пообщаться с фанатами, предложив им задать ей интересующие вопросы. Один из них касался пополнения в семействе. Как оказалось, пара задумывается о втором малыше, однако сейчас неподходящее для этого время. Когда же наступит тот период, когда Саша Савельева с мужем серьезно займутся данным вопросом, она сказать не может, и в этом главный вопрос.



Изображение взято с: instagram @sasha_savelieva

Напомним, Саша Савельева вместе с супругом Кириллом Сафоновым воспитывает двухлетнего сына Леона. Свадьбу знаменитости сыграли в 2010 году, однако родителями впервые стали спустя 9 лет совместной жизни.

Источник: www.instagram.com