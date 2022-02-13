Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро на Олимпиаде

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль в забеге на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине.

Россиянин преодолел дистанцию за 40,431 секунды. Победителем стал представитель Венгрии Шаоан Лю (40,338 секунды), третье место занял канадец Стивен Дюбуа (40,669 секунды), передает РИА «Новости».

Другой житель России Павел Ситников стал вторым в финале В (41,217 секунды).

В активе сборной РФ на Играх в Пекине 16 медалей: четыре золотых, пять серебряных и семь бронзовых.

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Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Латыпов принес сборной Олимпийского комитета РФ (ОКР) 15-ю медаль.

Напомним, что российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета РФ (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года. Президент РФ Владимир Путин поздравил мужскую сборную Олимпийского комитета РФ по лыжным гонкам с победой.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля