 

В Пентагоне исключили превентивные санкции против РФ из-за кризиса на Украине

13.02.2022, 19:18, Новости дня
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Администрация США по-прежнему не рассматривает возможность введения превентивных санкций в отношении РФ в связи с продолжающимся кризисом на Украине, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«На текущий момент мы не рассматриваем возможность введения превентивного санкционного режима», – сказал Кирби в эфире телеканала Fox News. Представитель Пентагона подчеркнул, что, если масштабные санкции будут введены против РФ сейчас, они «утратят свой сдерживающий эффект», передает РИА «Новости».

Он добавил, что в Пентагоне считают, что «они сохраняют такой эффект, находясь в резерве».

Демократы под руководством главы комитета американского сената по иностранным делам Боба Менендеса внесли проект закона, предполагающий введение санкций против российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции могут затронуть и «Северный поток – 2».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.



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