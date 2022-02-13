Аэропорт “Борисполь” работает в штатном режиме, почти все рейсы происходят по расписанию

“В связи с противоречивой информацией на фоне роста напряженности вокруг Украины, международный аэропорт “Борисполь” сообщает следующее: аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме”, – говорится в сообщении.

В аэропорту порекомендовали пассажирам внимательно следить за информацией о расписании на онлайн-табло нашего сайта, а по всем вопросам отмены и задержки рейсов обращаться непосредственно к авиакомпаниям, обслуживающим эти рейсы.

“В ближайшее время расписание может изменяться. В то же время сообщаем, что по состоянию на сегодня практически все рейсы происходят по расписанию и без изменений в графиках полетов”, – подчеркнули в аэропорту.

Отмечается, что изменения были на следующих рейсах:

авиакомпания KLM отменила все свои рейсы с 13 до 17 февраля;

FLY-DUBAI изменила графики с 14 по 28 февраля: прибытие в 17.25 вместо 22.35, отправление – в 18.25 вместо 23.25;

QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 – отменен рейс 14 февраля, потому что будет выполняться рейс на более крупном воздушном судне по расписанию;

AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202, необходимо следить за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.

https://www.facebook.com/airportboryspil/posts/5171565319528652

Депутат Верховной Рады от фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко заявлял о возможном прекращении полетов над Украиной с понедельника, 14 февраля.

Министерство инфраструктуры опровергло эту информацию и сообщило, что небо над Украиной остается открытым, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты, а государство намерено дать финансовые гарантии авиаперевозчикам.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал информацию о закрытии воздушного пространства “нонсенсом” и подчеркнул, что Украина не видит в этом смысла.

Контекст:

23 января на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину график своих ночных авиарейсов в Киев изменила немецкая авиакомпания Lufthansa.

24 января отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM.

8 февраля ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

12 февраля нидерландская авиакомпания KLM объявила о решении прекратить полеты в Украину.

В тот же день самолет авиакомпании SkyUp, следовавший из Мадейры (Португалия) в Киев, сел в Молдове из-за запрета лизингодателя, резидента Ирландии, на влет борта, уже находившегося в воздухе, в Украину. 13 февраля SkyUp прекратила продажу билетов на ближайшие дни из-за требований лизингодателей.

—