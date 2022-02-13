 

“Иди нах…й со своей правдой”. На съемочную группу журналиста Ткача напали в Днепре

13.02.2022, 19:03, Новости дня
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“Час назад у вип-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео”, – написал журналист.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4811398235596327

“Украинская правда” уточнила, что угрожали оператору Ярославу Бондаренко.

“Около 3 часов дня к видеооператору “УП” Ярославу Бондаренко, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом и заставил оператора УП назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео. Другой мужчина начал заламывать руки водителю УП”, – сообщило издание.

Мужчины, которые требовали удалить видео, не представились. По данным “Украинской правды”, это были представители охраны.

“Находившаяся на месте происшествия полиция была бездейственной”, – добавили в издании.

Позже на YouTube-канале “Украинской правды” было опубликовано видео инцидента.

Когда ткач представился мужчинам, один из них ответил: “Снимай себя… Да иди нах…й со своей правдой”.

ВИДЕОВидео: Українська правда / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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