 

Волочкова на камеру показала свои “убитые” волосы, ради которых решилась сделать уколы в голову

13.02.2022, 19:03, Новости дня
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“Дорогие друзья, я нашла спасителя для моих убитых волос. Причем, самое интересное – я очень боюсь уколов, и никогда не колола их себе в лицо. Но согласилась сделать ботокс для волос”, – прокомментировала ролик балерина.

Скриншот: volochkova_art / Instagram

В кадре косметолог показала Волочковой четырехмиллиметровую иглу, и рассказала, что процедура, которую она проведет, будет направлена против выпадения волос и для роста новых.

Скриншот: volochkova_art / Instagram
Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. Артистку уволили из-за несоответствия физической формы – руководство театра утверждало, что ей невозможно подобрать партнера. После 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.

Российская балерина внесена в базу сайта “Миротворец” за “сознательное нарушение государственной границы Украины”. В январе 2022 года во время съемок передачи “Пусть говорят” на российском “Первом канале” балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.

С января 2022 года она состояла в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм. 31 января балерина обвинила его в предательстве и сообщила, что они расстались.

9 февраля артистка сообщила подписчикам, что уже не одна – на новых фото она позировала в своем доме в обнимку с экс-бойфрендом по имени Олег.

10 февраля Кузнецов заявил, что “любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала”. По словам Кузнецова, в будущем между ними невозможны отношения.

У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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