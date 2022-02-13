Группа “Красная плесень” готовится дать концерт в Государственном Кремлёвском Дворце

В конце февраля группа “Красная плесень” даст юбилейный концерт в Государственном Кремлёвском Дворце – эти планы подтвердил фронтмен коллектива Павел Яцына. По его словам, недавно произошёл всплеск интереса к творчеству коллектива, а его участников даже хотели представить к госнаградам.

Яцына рассказал, что узнав об оказанном доверии свыше, он попросил не награждать “Плесень” орденами, а лучше “дать подшабашить условных единиц”. Через неделю ему перезвонили и попросили подготовиться к выступлению в главном концертном зале страны. Музыкант уже съездил в Москву, где был принят на высоком уровне – по его словам, он даже продал человеку, похожему на Дмитрия Пескова, самодельную электрогитару, сделанную из лопаты.

“Спросили: потянешь, не потянешь? Я отвечаю: говно вопрос. Ведущим, говорят, будет Николай Басков. Меня вынесло: пацаны, вы в адеквате вообще? Шутка, говорят, не кипишуй. Ну то есть подловили, в натуре”, – поделился основатель коллектива.

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