Юлия Ковальчук рассказала о своей первой поездке в Египет

Юлия Ковальчук пояснила своим фанатам в Instagram о поездке в Египет. Как оказалось, певица впервые отправилась отдыхать в эту страну.

По словам Юлии Ковальчук, в феврале погода очень комфортная в Египте и достигает 25 градусов тепла. В ночное время она опускается до 17 градусов. такие условия отлично подойдут для отдыха вместе с маленькими детьми. Также певица довольна красивым отелем и вкусной едой. Здесь можно прекрасно провести время как с семьей, так в одиночестве.

Подробностями отдыха артистка пообещала делиться в Instagram Stories. Также она призвала подписчиков задавать ей интересующие их вопросы по данной теме. Свой пост Ковальчук сопроводила снимком в бикини на пляже, которое позволяет рассмотреть ее стройную фигуру. Образ певица дополнила легкой накидкой с ярким принтом и соломенной шляпой с широкими полями. Фанаты пришли в восторг от снимка и пожелали своему кумиру хорошо отдохнуть.