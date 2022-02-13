 

Жасмин ежемесячно помогала сыну деньгами, пока не узнала о накопленных штрафах

13.02.2022, 18:46, Разное
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Певица Жасмин пояснила в программе «Ты не поверишь!», что определенное время помогала деньгами сыну. Ситуация кардинально изменилась, когда артистка узнала, что ее наследник накопил несколько сотен тысяч штрафов.
Певица много гастролировала, поэтому вину за длительное отсутствие пыталась загладить с помощью денег. Ежемесячно она давала наследнику по 100 тысяч рублей, называя сумму «символической зарплатой». Стоит отметить, что сын Жасмин в то время уже начал заниматься бизнесом, хотя и не зарабатывал много. Певица заявила, что является «еврейской мамой», которые всегда балуют детей.

Затем Жасмин узнала, что ее сын был несколько раз оштрафован во время управления автомобилем. В итоге сумма штрафов составила около 700 тысяч рублей. По этой причине его начали разыскивать приставы, а мать решила прекратить финансовую поддержку, посоветовав наследнику разбираться с проблемой самостоятельно. Жасмин уверена, что важно учиться жить на своих ошибках, и ее сын сделает выводы.

Источник: radiokp.ru



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