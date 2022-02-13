Татьяна Тарасова отмечает свое 75-летие

Сегодня, 13 февраля празднует свой День Рождения Татьяна Тарасова. Прославленной фигуристке и тренеру исполнилось 75 лет.

Легенда фигурного катания, советский и российский тренер Татьяна Тарасова отмечает сегодня свое 75-летие. Многие российские звезды, спортсмены, в том числе ученики выдающегося тренера поспешили высказать свои искренние поздравления.

Алла Пугачева в свойственной ей острой манере поздравила давнюю подругу. Примадонна пожелала Тарасовой здоровья, а также сказала никогда не успокаиваться и беречь свою буйную головушку.

Алексей Ягудин, чемпион мира, а также олимпийский чемпион по фигурному катанию поздравил «маму своих медалей» с 16-летием, как делает он из года в год. Фигуристка Татьяна Навка пожелала Тарасовой сил, терпения и здоровья.

Татьяна Тарасова является бессменным председателем жюри шоу «Ледниковый период», но в прошлом году пропустила несколько выпусков по состоянию здоровья. Два раза за предыдущий год фигуристка была госпитализирована, но, по ее словам, любовь к своей работе, а также забота и участие друзей и коллег помогают бороться с болезнями.

Источник: ctnews.ru