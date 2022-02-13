Штайнмайер переизбран на второй срок президентом Германии

Федеральное собрание Германии переизбрало в воскресенье социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй пятилетний срок, сообщила спикер бундестага Бербель Бас.

Кандидатуру Штайнмайера поддержали как партии правящей коалиции, так и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Малые партии, такие как Левые, «Альтернатива для Германии», Свободные избиратели выдвинули своих кандидатов, но их шансы на избрание не рассматривались всерьез, информирует РИА «Новости».

Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года, когда он сменил Йоахима Гаука. Штайнмайер состоит в Социал-демократической партии Германии с 1975 года. Работал в 1990 годы с экс-канцлером Герхардом Шредером сначала в его бюро как премьер-министра Нижней Саксонии, затем в федеральных структурах во время его канцлерства.

В 2005-2009 годах, а также в 2013-2017 годах занимал пост министра иностранных дел ФРГ, в 2007-2009 при этом был вице-канцлером. В феврале 2014 году Штайнмайер выступил одним из свидетелей подписания соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между оппозицией и президентом Виктором Януковичем. Имя Штайнмайера также связано с урегулирование конфликта на востоке Украины – по его инициативе был разработан механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, он получил название «формула Штайнмайера».