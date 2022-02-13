 

В МИД КНДР назвали слухами заявления США о «вторжении» РФ на Украину

13.02.2022, 18:34, Новости дня
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Действия США и НАТО в Восточной Европе представляют угрозу для безопасности России, Вашингтон оправдывает направление своих военных в этот регион слухами о возможном вторжении РФ на территорию Украины, заявили в Министерстве иностранных дел КНДР.

«Военная угроза Москве со стороны США постепенно увеличивается из-за размещения систем противоракетной обороны в Восточной Европе, укрепления военного присутствия НАТО в пограничных с Россией регионах, продолжающегося расширения НАТО на восток, запущенного после распада СССР», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Также в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНДР говорится, что «США в последнее время упорно распространяют слухи о «вторжении РФ на Украину» и направляют тысячи солдат в Восточную Европу. Истинная цель таких шагов – повысить градус напряженности вокруг Украины и найти оправдание наращиванию вооруженных сил вокруг России».

В МИД отметили, что «НАТО – продукт холодной войны, видимо, организацией движет агрессия и желание доминировать, смысл продолжающегося существования НАТО – военное сдерживание и подавление России».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что РФ якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.



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