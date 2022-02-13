Салливан: США предают огласке разведданные по Украине, чтобы предотвратить войну

США предают огласке разведывательные данные о ситуации вокруг Украины в попытке остановить войну, а не спровоцировать ее начало, сообщил в интервью CNN советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не представляем разведданные, чтобы начать войну, как это случалось в прошлом… Мы представляем их, чтобы остановить войну. Я думаю, что фундаментально это с самого начала означает другой уровень достоверности», – цитирует его РИА «Новости».

США предупреждают, что РФ может в любой день напасть на Украину, использовав в качестве предлога провокацию – «операцию под чужим флагом» против своих же сил или русскоязычных жителей соседней страны, добавил Салливан.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что РФ якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.