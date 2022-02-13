 

Пенелопа Крус позировала в платье от Chanel на красной дорожке испанской кинопремии “Гойя”

13.02.2022, 18:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для этого мероприятия актриса выбрала светло-сиреневое платье, расшитое белыми и красными цветами из драгоценных камней, из последней кутюрной коллекции весна-лето – 2022.

Фото Крус и Бардема 13 февраля были опубликованы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @cinemabamaa

Контекст:

Крус родилась в 1974 году в Испании. В 1991 году она устроилась ведущей на телеканал, а в 1992 дебютировала в качестве актрисы, снявшись в фильме испанского режиссера Бигаса Луны “Ветчина, ветчина”. На съемках этого фильма она познакомилась со своим будущим супругом Бардемом. На сегодняшний день актриса сыграла около 50 ролей. Крус – обладательница именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Крус и Бардем поженились в 2010 году. Пара воспитывает двоих детей – сына Леонардо (2011) и дочь Луну (2013).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Адвокат счел обращение соратников Навального в ЕСПЧ «похожим на страшилку»

30.11 / Аршавин прокомментировал зачисление сына в академию «Спартака»

01.11 / «Яндекс» решил публиковать статистику о запросах по потере обоняния

28.01 / В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp

14.10 / Чеснаков: Украина перешла «красную линию» в Донбассе

14.04 / Общество: «Северный поток – 2» требует защиты военными методами

30.10 / В Ивано-Франковске желающие вакцинироваться заблокировали медиков в ТРЦ, пришлось звать полицию. Видео

13.02 / В СПЧ дали совет желающему снести памятник Михаилу Кругу ветерану МВД

01.09 / Facebook: российские «тролли» пытались повлиять на избирателей в США и Великобритании

14.11 / Британия возложила на Россию ответственность за кризис на границе Польши

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика