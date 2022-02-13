 

Пенелопа Крус позировала в платье от Chanel на красной дорожке испанской кинопремии “Гойя”

13.02.2022, 18:18, Новости дня
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Для этого мероприятия актриса выбрала светло-сиреневое платье, расшитое белыми и красными цветами из драгоценных камней, из последней кутюрной коллекции весна-лето – 2022.

Фото Крус и Бардема 13 февраля были опубликованы в Instagram.

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Публикация от @cinemabamaa

Контекст:

Крус родилась в 1974 году в Испании. В 1991 году она устроилась ведущей на телеканал, а в 1992 дебютировала в качестве актрисы, снявшись в фильме испанского режиссера Бигаса Луны “Ветчина, ветчина”. На съемках этого фильма она познакомилась со своим будущим супругом Бардемом. На сегодняшний день актриса сыграла около 50 ролей. Крус – обладательница именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Крус и Бардем поженились в 2010 году. Пара воспитывает двоих детей – сына Леонардо (2011) и дочь Луну (2013).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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