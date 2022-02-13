Денисенко: Перед нацией наконец-то должен выступить лидер с четким планом. Только сильный лидер может вывести государство из сложных времен
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Сложные времена требуют быстрых и сильных решений:
Все депутаты, которые завтра не будут на заседании (кроме реанимации) попадают под императивный мандат.
С завтрашнего дня в тероборону можно записаться по паспорту и не нужно собирать анализы мочи. Всем сразу выдают стрелковое оружие.
Государство должно предоставить всем авиакомпаниям страховку, если они готовы летать.
Перед нацией наконец-то должен выступить лидер с четким планом. Люди нуждаются в коммуникации.
Только сильный лидер может вывести государство из сложных времен.
Источник: Vadym Denysenko / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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