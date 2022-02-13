Папа римский с паломниками в тишине помолился за мир в Украине

“Дорогие братья и сестры. Новости, поступающие из Украины, очень тревожны. Вверяю покровительству Пречистой Девы Марии и совести политических руководителей каждое усилие в пользу мира. Помолимся в тишине”, – сказал он.

После этого папа и паломники помолились в тишине. Портал опубликовал в Facebook соответствующее видео.

https://www.facebook.com/vaticannews.uk/videos/424211086158154/

О ситуации в Украине папа римский упоминает регулярно. Так, 25 декабря 2021 года он призывал не позволять распространять в Украине “метастазы конфликта”, а 10 января 2022 года – “найти приемлемые и длительные решения” для прекращения войны в Украине. 26 января папа провозгласил днем молитвы за мир в Украине. 9 февраля Франциск выразил надежду, что напряженность в отношениях между РФ и Украиной будет преодолена путем диалога.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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