Геополитическая элегия

Дмитрий Быков: «И то, что Русь для вас не дорога, лишь проявленье вашей русофобии, обидной для родного сапога».

Уехало британское посольство, Потом американское посольство, Теперь эвакуируются финны — Хотя при чем, казалось бы, тут финны, От нас же получившие свободу, Как и поляки, да, как и поляки, Без нас тут ничего бы не стояло, Но все они, скоты неблагодарные, Свои увозят флаги лучезарные, И только русским некуда уехать От этого ужасного соседства, Которое нас прямо соблазняет, Морально и физически терзает, Садически покоя не дает, Особенно тому, кто патриот.

Я, помнится, гулял с одной девчонкою, Такой красоткой в бежевом плаще, Причем она настойчиво подчеркивала, Что я неинтересен ей вообще. Я был готов побить ее, однако, Я был готов напасть из-за угла, Она бы превратить меня в маньяка Холодным равнодушием могла, Я был готов убить ее — во сне хоть: Мужская страсть — начало всех начал. Но им ума хватило переехать. С тех пор ее я больше не встречал.

Куда эвакуировать Россию, Своих детей любимую тюрьму? Куда эвакуировать Мессию От недоумков, вверенных ему? Нам некуда бежать от Украины, Как прутьям от родного помела, Мы с ней географически едины, Чего она еще не поняла.

При этом мы бы так тебя любили! Мы лучше знаем, как тебе удобно, Мы понимаем, что тебе съедобно, Мы все поем укрáинские песни — Вот, мы поем укрáинские песни: «Ты пидманула», «Гоп!» и «Ой, нога!». Мы любим все вареники и сало — Вот, мы едим вареники и сало! Без нас тут ничего бы не стояло, Без нас бы не горело ни фига! Не пахло бы ничем, не подгорало! Без нас бы вас ничто не собирало, Вас просто нет без внешнего врага, Который все грозней, все низколобее, — И то, что Русь для вас не дорога, Лишь проявленье вашей русофобии, Обидной для родного сапога.

Увы, геополитика-паскуда! Ты никуда не денешься отсюда, Меня конкретно и Отчизну-мать Ты так и будешь вечно соблазнять, Ты так и будешь вечной провокацией — Своею европейской ориентацией, Ты так и будешь вроде той девчонки — Наличьем в магазинах запрещенки, Ты так и будешь месяцы и годы Дразнить меня иллюзией свободы, А я, у всех границ сбирая рать, Тебя всечасно буду задирать, Весь мир я буду вечно шантажировать Тем, что тебя назавтра захвачу, И некуда меня эвакуировать, Да и тебе сбежать не по плечу, И это будет вечная мелодия — Для всех уже забавная, n’est ce pas? — Твоей красы и моего бесплодия, Льняной косы и ржавого серпа, Такая украинская рапсодия Для «Искандеров», «Буков» и попа.

Все так и будут мне смеяться в спину И умолять: «Довольно, генерал!» — И я никак себя не передвину Из этой смычки, как бы ни орал, — Вот разве что сбегу на Украину, Чем и кончает русский либерал.

Дмитрий Быков, обозреватель

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