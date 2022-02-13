 

Российские звезды зарабатывают миллионы на продажах онлайн-курсов

13.02.2022, 18:00, Разное
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Российские звезды продают общедоступную информацию под видом онлайн-курсов в Instagram. Известные блогеры учат подписчиков, как стать счастливой, богатой, беременной и прочему.
В Instagram появляется все больше блогеров, которые работают на впечатлительных подписчиков и продают им онлайн-курсы с общедоступной информацией. Российские звезды тоже решили присоединиться к этому прибыльному бизнесу и успешно зарабатывают миллионы. Часто такие «учители» совсем не компетентны в содержании их продукта и даже не имеют нужного образования для распространения такого рода информации.

Популярной темой для онлайн-курсов является замужество и отношения. Так, Виктория Боня планирует запустить весеннее обучение, которое поможет женщинам стать уверенней и начать притягивать обеспеченных мужчин и ресурсы. Цена марафона стартует от 5000 рублей. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко за деньги рассказывают об отношениях. Их курс «Вместе», который можно приобрести от 3900 до 16900 рублей, должен помочь человеку в поисках второй половинки и в создании любовной гармонии. Два года назад Елена Блиновская запустила «Марафон желаний», который, по подсчетам Forbes, принес ей около 400 миллионов рублей. На курсе, цена которого достигает 200000, блогер учит правильно мечтать. Специалисты считают, что покупая эти марафоны люди думают о большом вкладе в саморазвитие, видимо, пойти учиться в университет – слишком сложно.

Анна Седокова и Регина Тодоренко учат подписчиков быть успешными. Марафон телеведущей «Люби. Делай. Мечтай.» рассказывает о важности позитивного мышления на пути к славе и деньгам. Оксана Самойлова тоже неплохо заработала на онлайн-курсах. На прогревах своей «Стратегии желаний», где в качестве экспертов были мама Илона Маска и сестра Марка Цукерберга, она обещает научить людей зарабатывать и притягивать подписчиков. В среднем за курс нужно отдать 19 тысяч рублей, при этом марафон прошло уже больше 50 тысяч человек. Это означает, что Самойлова за свои «знания» получила почти миллиард. Еще одной популярной темой онлайн-курсов является спорт и похудение. В Instagram можно найти множество марафонов по правильному питанию и сбросу лишних килограмм. Даже Анастасия Волочкова решила создать свои онлайн-уроки, которые помогут поддерживать стройное тело.

Источник: teleprogramma.pro



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