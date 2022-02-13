Режиссер Качанов назвал гонорар Агузаровой за день съемок

Режиссер Роман Качанов в программе «Ты не поверишь!» пояснил о гонораре Жанны Агузаровой за один съемочный день. Кинодеятель пригласил певицу сняться в своем фильме под названием «Марш утренней зари».

В фильме, который выйдет на экраны в нынешнем году, Жанне Агузаровой досталась роль артистки в возрасте, оказавшейся в доме ветеранов. По словам режиссера, она «как Шукшина вышла и с березками рядом постояла». Сама же певица спросила у него, почему ее взяли без кастинга, при этом Качанов отметил, что «басню и стишок она все же перед этим по телефону прочла».

Что касается гонорара, то он оказался небольшим. Агузарова запросила 150-200 000 рублей за один день съемок. Режиссер вспомнил и необычный разговор с певицей до начала съемок. Бывшая солистка группы «Браво» заявила, что пришла на съемочную площадку в красных стрингах, так как «это принято в кино». Качанов же попросил артистку не путать этот вид искусства с современной эстрадой, ведь в кинематографе «все прилично».

Источник: teleprogramma.pro