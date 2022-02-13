 

Режиссер Качанов назвал гонорар Агузаровой за день съемок

13.02.2022, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Режиссер Роман Качанов в программе «Ты не поверишь!» пояснил о гонораре Жанны Агузаровой за один съемочный день. Кинодеятель пригласил певицу сняться в своем фильме под названием «Марш утренней зари».
В фильме, который выйдет на экраны в нынешнем году, Жанне Агузаровой досталась роль артистки в возрасте, оказавшейся в доме ветеранов. По словам режиссера, она «как Шукшина вышла и с березками рядом постояла». Сама же певица спросила у него, почему ее взяли без кастинга, при этом Качанов отметил, что «басню и стишок она все же перед этим по телефону прочла».

Что касается гонорара, то он оказался небольшим. Агузарова запросила 150-200 000 рублей за один день съемок. Режиссер вспомнил и необычный разговор с певицей до начала съемок. Бывшая солистка группы «Браво» заявила, что пришла на съемочную площадку в красных стрингах, так как «это принято в кино». Качанов же попросил артистку не путать этот вид искусства с современной эстрадой, ведь в кинематографе «все прилично».

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Мнение: Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

19.12 / В Сети появились первые изображения уже доступного для предзаказа Honor V40

15.08 / Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала студенткой факультета журналистики

18.01 / Мнение: Microsoft купила Activision Blizzard за 70 млрд. долларов

14.05 / Мнение: Интересы и принципы

25.05 / Sinch, шведский гигант по взаимодействию с клиентами, привлекает 1,1 миллиарда долларов при участии SoftBank и Temasek.

17.03 / Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит в новой съемке эко-коллекции одежды

04.09 / История снимка с безголовым призраком у дилижанса

22.05 / Мнение: Цены в часах работы, шок от выезда в капстраны и кто виноват в подорожании продуктов

29.08 / Зеленский подвергся критике со стороны украинской певицы Оксаны Мухи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика