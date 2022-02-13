Посол Лихтенштейна потребовал освободить россиянина, арестованного в США за отмывание биткоинов

Посол Княжества Лихтенштейн в США барон Амори д’Аркебуз потребовал от американских властей освободить россиянина Илью Лихтенштейна, задержанного по подозрению в отмывании биткоинов на 4,5 млрд долларов. По словам посла, задержанный является дворянином и не подсуден американскому суду.

Посол представил в Госдепартамент США документы о покупке Ильёй Лихтенштейном герцогского титула за 640 млн долларов. Согласно Женевской конвенции о международных отношениях, герцоги, графы и бароны европейских монархий подсудны только дворянскому суду чести и суду сюзерена, которым в данном случае выступает князь Лихтенштейнский. Таким образом, американский суд не имеет права рассматривать дело Ильи Лихтенштейна. Посол потребовал возвращения герцога на родину, где он имеет право воспользоваться неприкосновенностью как член палаты лордов.

«Мы не допустим, чтобы герцог и родственник Его Высочества подвергался подобным абсурдным обвинениям. Илья Лихтенштейн законным образом приобрёл титул и заплатил за это установленную сумму. Простолюдины и негры, заседающие в суде Нью-Йорка, не только не имеют права судить его, но и даже сидеть в присутствии герцога. В случае, если наши требования не будут исполнены, мы рассмотрим вопрос об исключении США из Совбеза ООН и обратимся за защитой к сюзерену Соединённых Штатов – Елизавете II», – заявил посол д’Аркебуз.

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