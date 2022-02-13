Киев приготовил десантников для заброса в тыл обороны Донбасса

Подразделения Вооруженных сил Украины готовят десантников для последующей заброски в тыловые районы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.

«Как мы сообщали ранее, подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД) готовятся к боевому применению в качестве тактического воздушного десанта для заброса в тыловые районы республики», – сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР, передает РИА «Новости».

Накануне украинские СМИ сообщили, что в Донецке прогремел мощный взрыв в районе аэропорта, о пострадавших данных нет.

В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.