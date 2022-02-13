Посол РФ заявил о возможности Анкары принудить Киев выполнить Минские соглашения

Москва будет приветствовать усилия Анкары, если они побудят Киев выполнить взятые на себя обязательства по минским договоренностям, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью турецким СМИ.

«Мы исходим из того, что основные разногласия между Россией и Украиной связаны с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и побудить их выполнять ранее взятые на себя обязательства, это будет только приветствоваться. По достоинству мы оцениваем и в целом стремление наших турецких партнеров предпринять усилия по деэскалации ситуации», – сказал посол, передает РИА «Новости».

По его словам, важно отметить и то, что «сводить нынешнюю международную напряженность к некому «российско-украинскому кризису» было бы заведомо неправильно и даже контрпродуктивно».

«Такое представление в какой-то степени дезориентирует. В действительности существо, ядро проблемы – не между Москвой и Киевом, а между Москвой и Вашингтоном, а также между Москвой и Брюсселем, то есть НАТО. А конкретно речь идет о многолетнем безудержном продвижении Североатлантического альянса на восток – то есть все ближе и ближе к российским границам. Тут надо понимать: когда мы говорим о НАТО, мы говорим, прежде всего, об инфраструктуре этого военного блока, включая в первую очередь самые современные ударные вооружения, потенциально несущие прямую и непосредственную угрозу национальной безопасности России», – подчеркнул Ерхов.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что заявления Запада о том, что РФ якобы может «вторгнуться» на Украину, приводят лишь к росту паники и ухудшению экономической обстановки в стране.

Напомним, РФ заверила в отсутствии планов «вторгаться» на Украину.

Москва неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».