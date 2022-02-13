 

Салливан рассказал о подготовке списка экономических элит РФ для санкций

13.02.2022, 17:42, Новости дня
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США готовят списки представителей российских экономических элит, которые в случае эскалации на Украине не смогут свободно перемещаться по миру и тратить свои деньги, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

В интервью телекомпании CNN он подтвердил, что такая мера будет присутствовать в санкционном пакете, который готовят США и их союзники на случай, если РФ решится напасть на соседнюю страну. «Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциями, не смогут свободно путешествовать и свободно тратить… Это затронет людей в окружении президента (России Владимира) Путина», – приводит его слова РИА «Новости».

Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что РФ якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.



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