 

Самолеты с военной помощью из США прибыли на Украину

13.02.2022, 17:42, Новости дня
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В Киев прибыли еще два самолета с военной помощью от США, сообщило посольство США в Киеве.

«Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 млн – боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной», – говорится в сообщении посольства, передает РИА «Новости».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее сообщалось, что США будут оказывать Украине финансовую помощь, чтобы Киев мог увеличить свой военный флот.

В среду стало известно, что на Украину прибыла военная помощь от США, это уже десятый американский самолет с военным грузом для Украины.

Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны Запада развивают тему с «российской агрессией против Украины» для своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы».

Президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев связал с возможными провокациями в Донбассе появляющиеся на Западе даты «российского вторжения» на Украину.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.



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