Штайнмайер призвал Путина «ослабить петлю на шее Украины»
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Главе российского государства Владимиру Путину необходимо в срочном порядке приступить к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщил социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер.
«Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе», – подчеркнул Штайнмайер, передает DW.
Президент Германии предупредил о серьезности угрозы: «Мы находимся в опасности, (связанной с возможностью – прим. ВЗГЛЯД) военного конфликта, войны в Восточной Европе». «Ответственность за это несет Россия», – добавил он.
«Я могу только предупредить президента Путина: не стоит недооценивать силу демократии», – подчеркнул Штайнмайер.
Ранее федеральное собрание Германии переизбрало социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй пятилетний срок.
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