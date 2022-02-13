 

Алисия Сильверстоун, Сьюзан Сарандон и Дрю Бэрримор на показе Christian Siriano в Нью-Йорке

13.02.2022, 17:40, Разное
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Недели моды  в Нью-Йорке в самом разгаре. И как водится, показы дизайнеров не обходятся без звездных лиц в первом ряду. В минувшую субботу в Эмпайр Стейт Билдинг к числу модников на дефиле американского дизайнера Кристиана Сириано присоединились актрисы Алисия Сильверстоун, Сьюзан Сарандон и Дрю Бэрримор. И, похоже, что перед выходом все трое договорились о нарядах – для выхода актрисы выбрали черно-красную гамму.

45-летняя Алисия Сильверстоун блистала перед камерами в черном кружевном ассиметричном платье, подчеркивающем ее точеную фигуру – результат веганского образа жизни. Стоит отметить, что появление актрисы при полном парад на публике – редко событие. Чаще ее видят  в окрестностях Лос-Анджелеса без макияжа и прически, зато в обществе трех собак и сына, 10-летнего Беара, которого она родила от фронтмена панк-рок группы S.T.U.N Кристофера Джареки, а теперь воспитывает одна.

Алисия Сильверстоун

 

Беспроигрышное черное платье с глубоким вырезом выбрала лауреат премии “Оскар” 75-летняя Сьюзан Сарандон. Образ звезды довершали алые сапоги, белая сумочка в форме треугольника и золотая подвеска с надписью Honey. Так Сьюзан называют внуки – вместо более традиционного “бабушка”. А вот Дрю Берримор решила добавить контраста – в отличие от звездных подруг она предпочла красный свободный костюм и черные босоножки на тонких ремешках, которых под широкими брючинами почти и не было видно.

Сильверстоун, Сьюзан Сарандон и Дрю Бэрримор Дрю Бэрримор

Модное шоу оправдало ожидания подруг. Модели, в числе которых была 33-летняя Коко Роша, продемонстрировали множество уникальных нарядов от кутюр. Каждое творение модельера Алисия снимала на камеру своего смартфона.


 

Коко Роша



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