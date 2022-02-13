 

Экологический совет обсудит новую концепцию «Невского экологического оператора» (НЭО)

13.02.2022, 17:33, Новости дня
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Концепция по обращению с ТКО в Петербурге и Ленинградской области, которую на днях опубликовал «Невский экологический оператор» в рамках мусорной реформы Смольного, не соответствует современным технологическим возможностям отрасли. Такое мнение выразил глава организации «Северо-Западный Зеленый крест» Юрий Шевчук.

По его словам, предлагаемые в документе методы обращения с отходами устарели, так как сейчас имеются более эффективные средства и технологии их утилизации. Шевчук предположил, что НЭО решил пойти простым путем и не собирается использовать инновации в данной отрасли.

«Концепция должна отвечать наилучшим доступным технологиям, а не тому, что люди знают об этих технологиях. Если кто-то чего-то не знает, то надо просто заменить этих исполнителей на тех, кто знает. НЭО, если они не умеют что-то делать, то пусть не берутся, а не говорят, что что-то невозможно. Когда-то люди говорили, что машины тяжелее воздуха летать не могут», – подчеркнул эксперт.

Эколог уверен, что концепцию «мусорной реформы» необходимо доработать. Данный вопрос будут обсуждать члены экологического совета при губернаторе Ленобласти в Общественной палате.

«Обсудим и до 17 числа дадим докладные записки по этой самой концепции и в Общественную палату Ленинградской области, и в правительство Ленинградской области. Думаю, что пришлем и руководству Петербурга наши наработки, будем что-то делать», – уточнил эксперт.

Ранее в экспертном сообществе отмечали, что чиновники администрации Александра Беглова допустили ряд серьезных ошибок при подготовке к мусорной реформе. В частности, чиновники не разработали региональную программу реформы, не определили этапы и сроки ее реализации, а также не составили актуальную территориальную схему для мусорных перевозчиков. Подобные недоработки Смольного привели к мусорному коллапсу в городе.



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