 

Политическая воля Беглова включается только с подачи Москвы

13.02.2022, 17:33, Новости дня
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Администрация Санкт-Петербурга озадачилась транспортировкой пострадавшей горожанки Полины Стрелец с Бали только после нагоняя от федералов.

Представители администрации Санкт-Петербурга занялись оказанием помощи 24-летней петербурженке Полине Стрелец,  которая пострадала во время отдыха на Бали и теперь нуждается в эвакуации в Россию.

Чиновники сообщили, что на данный момент согласовывают вылет спецрейса и ждут разрешения на допуск бригады российских медиков к пострадавшей. Губернатор Петербурга Александр Беглов держит ситуацию на личном контроле.

Полина Стрелец на Бали получила травмы при столкновении водных скутеров, после чего в клинике города Денпасар перенесла две операции, но не пришла в сознание. Теперь ей необходима медицинская эвакуация в Россию, которая обойдется примерно в 17 миллионов рублей, что не покроет медстраховка.

В Смольном затягивали решение вопроса, хотят еще 28 января родные Полины просили о помощи. Только после того, как 12 февраля вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова поручила организовать эвакуацию для пострадавшей, чиновники Петербурга взялись за работу. При этом в администрации представили эвакуацию девушки в качестве заслуги «заботливого» Александра Беглова, который почему-то более двух недель не реагировал на просьбы спасти пострадавшую, так как ей срочно требуется медицинская помощь профильных специалистов.



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