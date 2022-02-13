Президентом Германии на второй срок избран Штайнмайер. Он призвал Путина “ослабить петлю на шее Украины”

Кандидатуру действующего президента поддержали 77% из почти 1,5 тыс. делегатов съезда.

Его конкурентами были выдвиженец от Левой партии медик Герхард Траберт (он получил 96 голосов), экономист Макс Отте от политсилы “Альтернативы для Германии” (140 голосов) и астрофизик Штефани Гебауэр от партии “Свободные избиратели” (58 голосов).

Выступая на съезде, Штайнмайер говорил о вероятности войны в случае вторжения России в Украину. В связи с этим он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

“Ослабьте петлю на шее Украины и ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе”, – сказал в его адрес переизбранный президент Германии.

Штайнмайер был впервые избран президентом ФРГ в феврале 2017 года и вступил в должность в марте, до того четыре года возглавлял МИД Германии.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 28 января.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. 12 февраля число таких стран увеличилось.

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