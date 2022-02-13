Анатолий Вассерман сомневается в возможности сокращения полета на Марс до 45 дней

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман поделился своим мнением по поводу межпланетных полетов. Он не верит, что люди в ближайшем времени смогут добраться на Марс за 45 дней.

Публицист Анатолий Васерман уверен в целесообразности размещения громоздких энергосистем для осуществления межпланетных полетов на Земле, а не на космических кораблях. При этом исследователи из Канады анонсировали создание новой системы, в которой будет использоваться мощная лазерная установка для разгона ракеты. С помощью такого энергокомплекса космический корабль должен будет преодолеть расстояние на Марс всего за 45 дней. Напомним, что сейчас для этого требуется полгода.

Вассерман рассказал, что использование такой разработки разумно. На данный момент у ракет есть большой недостаток: им нужно разогнать весь запас топлива, которое обеспечивает их энергией. При этом космический корабль помимо полезной нагрузки должен нести много горючего. Политический консультант подчеркнул, что в изобретении канадских ученых есть некоторые недоработки. Вассерман сообщил, что поток энергии имеет способность рассеиваться, и его часть будет поглощена воздухом. Даже если разместить лазерную установку на луне – не получится направить всю энергию на ракету. Законы физики твердят, что любой поток рассеивается в вакууме, а это значит, что даже ничтожно малый разброс энергии может обрести космические масштабы.

Анатолий Вассерман добавил, что он сомневается в возможности сокращения полета на Марс до 45 дней. Публицист подчеркнул, что лазер можно выгодно использовать для разгона космического корабля, потом ракета будет двигаться по инерции. По мнению Вассермана, этого не достаточно для ожидаемого уменьшения продолжительности межпланетного полета.

Источник: riafan.ru