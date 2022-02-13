Воздушное движение в Украине, скорее всего, 14 февраля будет приостановлено – нардеп Гончаренко

“Скорее всего, с завтрашнего дня с 16.00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено”, – написал нардеп.

По его информации, “одна из крупнейших страховых британских компаний” (название он не указывает) разослала уведомления о том, что с этого времени прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины.

“Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. На данный момент KLM отменил свои рейсы, SkyUp уже сажает рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France”, – написал нардеп.

Он порекомендовал украинцам, которые находятся за границей и хотят попасть домой, возвращаться немедленно, потому что в ближайшую неделю-две это может оказаться очень сложно.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4991366424235888

В пресс-службе аэропорта Борисполь, комментируя возможную отмену рейсов авиакомпаний в Украину на фоне заявлений об угрозе вторжения России, сказали Общественному, что в настоящее время аэропорт “работает в штатном режиме согласно расписанию”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

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