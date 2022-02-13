 

Воздушное движение в Украине, скорее всего, 14 февраля будет приостановлено – нардеп Гончаренко

13.02.2022, 16:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Скорее всего, с завтрашнего дня с 16.00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено”, – написал нардеп.

По его информации, “одна из крупнейших страховых британских компаний” (название он не указывает) разослала уведомления о том, что с этого времени прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины.

“Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. На данный момент KLM отменил свои рейсы, SkyUp уже сажает рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France”, – написал нардеп.

Он порекомендовал украинцам, которые находятся за границей и хотят попасть домой, возвращаться немедленно, потому что в ближайшую неделю-две это может оказаться очень сложно.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4991366424235888

В пресс-службе аэропорта Борисполь, комментируя возможную отмену рейсов авиакомпаний в Украину на фоне заявлений об угрозе вторжения России, сказали Общественному, что в настоящее время аэропорт “работает в штатном режиме согласно расписанию”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / В Танзании от неизвестной болезни умерли уже 15 человек

07.04 / Устроивший стрельбу в штате Мэриленд убит на базе ВМС США

30.10 / “Костюм страуса?”, “Бабушкины пледики”. В сети обсуждают оригинальный образ Никитюк

10.08 / Карпин провел встречу с Дзюбой в Петербурге

19.07 / В США офицера ВМС обвинили в передаче секретных данных россиянину

08.10 / Раненных при обстреле в Карабахе российских журналистов доставят в Ереван

16.11 / Ученые выявили способный подавлять коронавирус продукт

02.11 / Ведущий Мирошниченко признался, что продюсеры “Танцев со звездами” пригласили бизнесмена Корогодского в следующий сезон шоу

17.08 / «Не стоит недооценивать способность Джо облажаться» — Politico рассказала о непростых отношениях Байдена и Обамы

13.05 / Самым популярным в РФ процессором стал Ryzen 9 5900X

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика