США передали украинскому КОРД автомобили и оборудование для высокоточной стрельбы

Американские партнеры передали оптические прицелы, баллистические калькуляторы, приборы ночного видения и специализированные автомобили на базе Mercedes-Benz Sprinter .

“Переданные техника и оснащение позволят спецназу качественно выполнять свои профессиональные обязанности, связанные с раскрытием преступлений, охранять спокойствие и безопасность граждан”, – говорится в сообщении.

Первый заместитель главы Нацполиции Михаил Кузнецов отметил, что полученный транспорт и снаряжение улучшат технические возможности спецназа и помогут ему выполнять задачи – бороться с терроризмом, преступными группировками, “ворами в законе”, наркопреступностью и т.д.

ВИДЕОВидео: Національна поліція України / YouTube

По словам сотрудника посольства США в Украине Фрэнка Херберта, проект международной технической помощи “Поддержка устойчивого развития подразделений особого назначения КОРД Национальной полиции Украины” продолжается с 2015 года.

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