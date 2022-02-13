SkyUp объявила, что лизингодатели требуют вернуть самолеты в Евросоюз, продажа авиабилетов прекращается

“Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации”, – сказал Сероухов.

В авиакомпании объяснили, что проблема возникла с самолетами, которые используются на условиях лизинга.

“12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно владельцы воздушных судов – лизингодатели – требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС”, – рассказали в SkyUp.

В компании отметили, что вынужденная посадка рейса из Португалии в Молдове вместо Украины объясняется именно требованиями лизингодателей.

“Аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей. Ситуация обсуждается на государственном уровне – чтобы авиакомпании имели возможность продолжать полеты в Украину, Министерство инфраструктуры Украины проводит срочную встречу, где планируется разработка решений”, – подчеркнули в SkyUp.

Контекст:

12 февраля на фоне российской агрессии прекратила полеты в Украину авиакомпания KLM из Нидерландов, а 13 февраля в Молдове вместо Украины совершил посадку следовавший из Португалии самолет авиакомпании SkyUp.

13 февраля народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко заявил, что, по его информации, 14 февраля с 16.00 может быть закрыто воздушное пространство Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что это “нонсенс” и “сама Украина не видит смысла” в таком закрытии.

О том, что небо над Украиной остается открытым, подтвердили 13 февраля в Министерстве инфраструктуры.

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