«Он знает, что он не один! Он справится, я знаю»

Что сейчас происходит с Никитой Уваровым и чем ему помочь, спрашивают «Новую». Отвечаем.

В зале суда 10 февраля. Мать и сын Уваровы. Фото адвоката В. Васина

Никита Уваров находится в СИЗО-5 Канска. Вот переписка защитников, публикуемая с их разрешения, — из нее все ясно, она не требует комментариев. Красноярский адвокат Владимир Васин пишет канскому адвокату, с которым на стадии предварительного расследования работали вместе: Никиту нужно было обязательно посетить в первый день — «встретить в СИЗО». Васин будет у Никиты на следующей неделе.

Письмо адвоката Васина — канскому адвокату

— Привет коллега, выручай. Я не смог остаться и встретить парня в СИЗО. Сходи, пожалуйста, если есть время в твоем расписании. Необходимо следующее:

Со слов мамы Ани, я услышал, что Никита объявил голодовку. Если так, то необходимо взять об этом письменное обращение. По-другому никак. Если не объявлял, то не нужно брать.

Передай приветы от всех. Скажи, что я приеду на следующей неделе. Для подготовки первичной жалобы.

Скажи, чтоб нос не опускал.

Пусть все, как всегда, записывает, если что-то происходит.

Узнай номер камеры, пожалуйста. Спроси, один ли сидит?

Спроси, пожалуйста, нужно ли ему что-нибудь?

Приходил ли кто-нибудь и есть ли жалобы на содержание (ну все стандартные вопросы, ты их и так все знаешь и спросишь)?

Уточни, получил ли он приговор и когда?

Помоги ему написать заявление на ознакомление с протоколом судебного заседания, пожалуйста, и объясни, что его нужно подать в адрес суда Хабаровского из СИЗО почтой как можно быстрее (680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 55).

Еще раз скажи, что его не бросят и будем делать все возможное.

Спроси про здоровье.

Спасибо. Васин

Ответ адвокату Васину из Канска

— Привет, Владимир Валерьевич. Только вернулась от Никиты. Отчитываюсь: с голодовкой пока думает; камера 120-я, и он в ней один; пока ему ничего не нужно; приговор получил 10.02.2022; жалоб на содержание нет; ходатайство на протокол и аудио передала, перепишет и направит; вести записи будет продолжать; сегодня к нему приходили из оперчасти, подписал расписку об исполнении распорядка и просьбу зачислить на работы; опер сказал: еще зайдет про мировоззрение порассуждать. Как-то так… Попросила его не вешать нос и прочее, заулыбался…

В разговоре по телефону канский адвокат добавила, что отношение к Никите в СИЗО-5 Канска хорошее. Человеческое. Проблем пока нет. Многие сотрудники очень удивились, что он вернулся туда — «не ожидали».

Анна Уварова просила «Новую» передать:

— Я очень благодарна всем, кто нас понимает и поддерживает! Вчера, пока ждали постановление, люди уже писали, и я дала Никите в руки (одной он уже был пристегнут наручниками) свой телефон. Конвою дала понять, что я все равно буду это делать — можно или нельзя! И он читал и даже отвечал людям по возможности. Спасибо всем огромное, он знает, что он не один! Он со всем справится, я знаю.

Никита и Анна Уваровы 7 февраля, незадолго до приговора. Фото: А. Китайцев

КУДА НАПИСАТЬ ПИСЬМО НИКИТЕ УВАРОВУ

Никите можно написать. Сервис — ФСИН-письмо. Или по адресу: Уваров Никита Андреевич, 2005 г.р., ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН РФ по Красноярскому краю. 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 122.

Многие обращаются в «Новую» и к адвокатам с вопросами, как материально помочь Уваровым. Это сделать не так просто, как кажется. Ранее Анна Уварова испытывала сложности с получением денег с карты, открытой для сбора помощи. Свои действия государство не объясняет, и сложно понять, почему, например, Росфинмониторинг включил в список террористов и Никиту Уварова, и его друзей (позже освобожденных от ответственности по этой статье за содействие следствию) задолго до решения суда. Или почему никому из нас нельзя разглашать имена подростков, а Росфинмониторингу — можно. Сложно понять, почему и на персональный личный счет Анны не удавалось сделать перевод: потому что она несет ответственность за несовершеннолетнего сына? И его «терроризм» пятнает и ее?

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Как бы то ни было, одну карту арестовали, другую, открытую сестрой, вдруг атаковали: с нее пошли необъяснимые списания, и ее пришлось закрыть.

КАК ПОМОЧЬ

Если вы собираетесь помочь, вы должны понимать, что помогаете не Никите, внесенному государством в черный список, а его матери. Но она тоже как бы там. В получерном списке. Поэтому семья дает реквизиты карты, открытой специально для помощи сестрой Анны и крестной Никиты — это Татьяна Леонидовна Уварова: 5536914070366574 (Тинькофф). С сообщением: «пожертвование, Иванов Иван Иванович (ф.и.о. жертвователя)».

Алексей Тарасов, Обозреватель

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