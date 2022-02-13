Гастроэнтеролог Светлана Незванова рассказала о пользе и вреде от употребления сырых яиц

Специалист Светлана Незванова назвала положительные и негативные стороны употребления сырых яиц. Продукт может быть опасным для здоровья.

Яйца – очень популярный продукт среди россиян. Специалисты до сих пор не определились, как желток и белок влияют на здоровье человека. Некоторые считают, что лучше употреблять яйца в сыром виде, но гастроэнтеролог Светлана Незванова уверяет, что такая пища может навредить организму.

Эксперт сообщила, что с сырыми яйцами в организм человека поступает больше витаминов A, B, E, D, PP. При этом существует высокий риск заражения сальмонеллезом или острой пищевой инфекцией. Незванова напомнила, что в РФ ежегодно регистрируют 33 тысячи больных сальмонеллезом, из них 17 тысяч – дети. Часто можно приобрести несвежий продукт, который без нужного приготовления может стать причиной серьезного недуга. Потребители считают, что перепелиные яйца более безопасны для сырого употребления, так как эти птицы не болеют сальмонеллезом. Светлана Незванова подтвердила эту информацию, но рассказала, что перепелки являются переносчиками заболевания, а значит есть риск заражения. Гастроэнтеролог порекомендовала отдавать предпочтение магазинным яйцам.

Врач уточнила, что если у человека нет аллергии на яичный белок, и есть уверенность в отсутствии инфекции – можно смело употреблять до 9 яиц в день. Этот продукт идеально усваивается и защищает организм от развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же, яичный желток стимулирует работу желчного пузыря и печени. Светлана Незванова рассказала, что нужно регулировать количество чистого протеина в рационе. Если человек ест много мяса, рыбы и птицы – нужно уменьшить употребление яиц.

Источник: doctorpiter.ru