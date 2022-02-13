 

Тарзан заявил, что его не интересует внебрачная дочь Королёвой

13.02.2022, 16:31, Разное
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Певец, актер, стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, заявил о том, что ему не интересен внебрачный ребенок его жены. О маленькой девочке, которая растет в США, супруг российской певицы Наташи Королёвой узнал всего несколько месяцев назад.
Ранее Королёва сообщила, что у нее есть маленькая дочь. Тайна раскрылась во время программы “Секрет на миллион”. Как выяснилось, певица подарила свою яйцеклетку близкому другу с нетрадиционной ориентацией. Это произошло несколько лет назад, ребенка выносила и родила суррогатная мать. Девочка сейчас живет в США.

Не так давно Наташа Королёва летала в Штаты, но виделась ли она с дочерью – неизвестно. Муж артистки знать об этом не хочет, как и не ждет повода познакомиться с девочкой. Сама певица подчеркнула: она не собирается обсуждать данную тему. Знаменитость также не прокомментировала, виделась ли с дочерью во время поездки в США. Об этом пишет New Inform.



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