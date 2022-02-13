Автоэксперт рассказал, будут ли дешеветь авто в России

Автоэксперт Максим Кадаков в интервью для издания «Народные новости» объяснил, что с покупкой авто россиянам не стоит временить, так как по его прогнозам условий к снижению цен на авто не предвидится.

Кадаков не советует гражданам временить с покупкой авто. Он считает, что выиграть финансово не получится в связи с увеличением цен, а отложить покупку может лишь тот, кому машина в данный момент не так необходима.

Пандемия коронавируса, а также вытекающие из нее карантинные ограничения спровоцировали дефицит микросхем и электронных блоков для автомобилей, что повлекло серьезную нехватку авто у продавцов.

Главный редактор журнала «За рулем» Кадаков обозначил, что рост цен на авто и автоэлектронику во втором полугодии начнет замедляться, но о снижении стоимости речи быть не может. Единственное, что может снизиться, по мнению эксперта, это дилерские накрутки, но и то, лишь при условии улучшения поставок и увеличении количества автомобилей на складах. Сейчас же многие дилеры специально накручивают разницу с продаж, продавая автомобили дороже их стоимости.

В данный момент началось строительство заводов по производству автомобильных микросхем в Америке, Европе и Китае. После того, как они заработают, есть надежда на преодоление дефицита и рост выпуска автомобилей.

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