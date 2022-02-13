Российский лыжник Устюгов решил не бежать марафон на Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов завершил свое выступление на текущих Играх и не побежит марафон.

Вяльбе пояснила, что 13 февраля, 29-летний спортсмен бежал последний этап эстафеты на Олимпиаде в Пекине, передает RT.

По ее словам, Устюгов завершил свое выступление на текущих Играх и не выступит 19 февраля в лыжном марафоне на 50 км. Такая договоренность со спортсменом была достигнута еще до эстафеты.

Напомним, что российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета РФ (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года.

Президент РФ Владимир Путин поздравил мужскую сборную Олимпийского комитета РФ по лыжным гонкам с победой на Олимпиаде-2022 в Пекине.