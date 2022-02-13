В Москве появились баннеры в поддержку Валиевой

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13.02.2022, 16:10, Новости дня
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Баннеры в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой появились на улицах Москвы.

На баннерах нанесена надпись «Камила, мы с тобой!» Также на некоторых зданиях города появились табло с таким же содержанием, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Международного олимпийского комитета (МОК) обратился во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с запросом о расследовании действий окружения Валиевой. Агентство уже приступило к данной задаче.

Валиева готовится к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Россиянка уже получила стартовый номер для выступления в короткой программе.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой.

Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований, однако 15-летняя девушка находится под пристальным вниманием иностранной прессы. Так, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».

Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.

Накануне журналистка американской газеты Washington Post Сэлли Дженкинс написала заметку в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, отметив неэффективность существующей антидопинговой системы. Кроме того, российский фигурист Глеб Смолкин попросил журналистку USA Today Кристин Бреннан сменить тему в ответ на ее попытку задать вопрос его партнерше Диане Дэвис о скандале вокруг Камилы Валиевой. Смолкин пожелал Камиле Валиевой всего наилучшего, назвав ее великим атлетом и фигуристкой.



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