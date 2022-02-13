При пожаре в частном доме в Ивановской области погибли четыре ребенка

При пожаре в частном доме в городе Юрьевце в Ивановской области погибли две девочки и два мальчика в возрасте до десяти лет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В ходе тушения было обнаружено четыре тела, это дети до десяти лет. Два мальчика и две девочки», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Предварительно, пожар на площади 50 кв. м произошел в частном доме утром в воскресенье в городе Юрьевце, пожарные прибыли через несколько минут после поступления сообщения. В пресс-службе отметили, что предварительная причина пожара еще не установлена, о родителях погибших на данный момент не сообщается.

Ранее в деревне Тимирязева Иркутской области арестовали мужчину, который из ревности поджег сожительницу и троих детей, двое из которых погибли.