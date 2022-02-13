Кайли Миноуг об отношениях с Полом Соломонсом: “У нас нетрадиционный роман”

Кайли Миноуг и теперь уже бывший креативный директор британского GQ Пол Соломонс встречаются с 2018 года. Все эти годы поклонники певицы ждали новостей о помолвке с возлюбленным. Говтовность к следующему пару в отношениях пары подтверждала и матчеха Соломонса Глории. “Я так счастлива, что они помолвлены! Это замечательно. Но, простите, я не могу вам сказать больше, потому что меня просили об этом”, – говорила она журналистам. Однако радостные новости оказались преждевременными. Официальных подтверждений от пары не последовало. Вместо этого влюбленные решили… разъехаться.

Осенью прошлого года Миноуг, прожившая в Великобритании 30 лет решила вернуться в Австралию, чтобы больше времени проводить с пожилыми родителями. А Пол, который к тому времени оставил пост креативного директора британского GQ, решил, то не хочет уезжать из Лондона, и предложил Кайли отношения на расстоянии.

Они по-прежнему очень влюблены друг в друга и намерены сделать все возможное, чтобы сохранить отношения на расстоянии. Время от времени Кайли будет возвращаться в Лондон, а Пол будет навещать ее в Мельбурне, — рассказывали инсайдеры.

Такое решение в разгар пандемии поклонникам показалось провальным, а отношения – обреченными на скорое расставание. Их сомнения Кайли развеяла в инервью Sydney Morning Herald

У нас нетрадиционный роман. Я не придерживаюсь традиционного подхода, когда дело касается моих отношений, – сказала Кайли.

Кайли Миноуг и Пол Соломонс

Кайли добавила, что они с Полом не зависят друг от друга, но тем не менее по-прежнему счастливы вместе.

Я не живу, ограниченная белым штакетником, поэтому у нас прекрасные отношения, которыми мы оба дорожим. Это же очень важно – иметь возможность быть свободным в передвижениях по жизни и не засаживать себя в коробку.

Напомним, Пол Соломонс – первый, с кем Кайли начала выходить в свет после тяжелого расставания с бывшим возлюбленным, актером Джошуа Сассом. По сообщениям издания The Sun, Пол и Кайли “начали тайно встречаться” в феврале 2018 года, но певица тогда не хотела форсировать события и впервые поделилась радостью с подписчиками в Instagram лишь в мае. Про нового спутника певицы известно, что он являлся креативным директором GQ c 2011 года и ранее был замечен в компании таких известных девушек, как Кара Делевинь и Белла Хадид.