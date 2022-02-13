Для получения льгот от государства потребуется сдать биометрические данные

Правительственная комиссия под руководством премьер-министра Михаила Мишустина утвердила дорожную карту по сбору биометрии с граждан для контроля адресного предоставления им льгот и мер социальной поддержки по федеральной программе «Цифровизация льгот».

Из стенограммы заседания комиссии следует, что в правительстве обеспокоены слишком большим числом получателей льгот, которые либо не пользуются своим правом, либо передают его своим родственникам. Нововведение позволит верифицировать получателя льгот.

Обсуждения требований и сроков сбора биометрии через ЕБС (Единую биометрическую систему) еще продолжается, но ожидается что в течение 2022 года дорожная карта будет полностью реализована. Предприниматели, предоставляющие льготу, должны подключиться к ЕБС как операторы биометрических персональных данных, оплатить оборудование для сдачи и проверки биометрии и проверять льготников, если они обращаются к ним для реализации своих прав. Если прлучатели льгот откажутся сдавать биометрию, его право на получение льготы будут заморожены до устранения нарушения, а предоставители льгот освобождены от ответственности за отказ в ее реализации конечному потребителю.

Некоторые передовые регионы уже подготовили план биометризации: для получения права на бесплатный проезд в общественном транспорте москвичи должны предоставить биометрические данные для системы FacePay.

– Это позволит избежать передачи льготного проездного другому лицу, не имеющего прав на проезд, а в будущем если социальный рейтинг пенсионера в результате неправильных действий гражданина упадет – оперативно заблокировать льготу и списать денежные средства, в том числе в первую очередь штраф за вход в метро без медицинской маски, – прокомментировали свои планы в департаменте транспорта Москвы.

В дорожной карте правительства также указана возможность предоставления льготным категориям граждан бесплатных майнинговых ферм для добычи криптовалюты, которые будут использоваться для обогрева жилья льготников, поскольку для них предусмотрены социальные вычеты по цене на электричество, которые граждане просто не выбирают полностью. Вся добытая криптовалюта будет направлена на государственные и муниципальные нужды, в том числе для оплаты счетов на потребленное электричество.

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